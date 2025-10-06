TEMAS DE HOY:
Policial

Un auto se incendió tras abastecerse de combustible en El Alto y generó pánico cerca de una gasolinera

Vecinos de la zona y transportistas se organizaron rápidamente para sofocar el fuego.

Silvia Sanchez

06/10/2025 16:28

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la ciudad de El Alto, un vehículo que acababa de abastecerse de combustible se incendió a pocos metros de una estación de servicio, provocando momentos de pánico entre vecinos y transportistas del lugar.

Varios transeúntes y vecinos se organizaron rápidamente para controlar las llamas con baldes de agua.

“Sacaron hartos baldes de agua, todos han ayudado. El auto ha cargado combustible y se ha prendido fuego, nos hemos asustado porque está cerca de la gasolinera”, relató uno de los testigos.

Minutos después, la situación fue controlada gracias a la intervención de vecinos y a la llegada de efectivos policiales y grupos de emergencia.

Las causas del incendio aún están siendo investigadas, aunque no se descarta que el vehículo haya presentado desperfectos mecánicos previos al momento de abastecerse de combustible.

