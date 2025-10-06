Una fuerte explosión sacudió esta mañana la estación de servicio Huayna Kapac 2, ubicada al sur de la ciudad, cuando una vagoneta Ford modelo 1999 cargaba gas natural vehicular (GNV). El estallido dejó cinco personas heridas —tres de ellas menores de edad— y destruyó por completo la parte trasera del vehículo, provocando además daños en otros tres motorizados que esperaban en fila para abastecerse.

El estruendo alarmó a los vecinos y conductores que se encontraban en el lugar. Uno de ellos, cuya familia resultó herida, relató entre la conmoción cómo ocurrió el hecho. “De la nada explotó el auto, incluso yo pensé que era mi auto porque mi vehículo se ha movido, se ha levantado. Fue fuerte la explosión”, contó. “Cuando me fijo bien, no era mi auto, era el de al lado… mis hijos me abrazaron del susto, pero tenían cortaduras en los ojos por los vidrios que saltaron. Fue terrible”.

El hombre, que trabaja como taxista, pidió que las autoridades y los responsables del surtidor asuman los daños ocasionados, pues su vehículo también sufrió afectaciones.

“Pensé que era mi auto el que explotó”: conductor contó lo que vivió en el surtidor. Foto: Red Uno

“Lo único que quiero es que respondan por todos los daños, porque yo me gano el pan de cada día con mi auto. Es mi herramienta de trabajo”, lamentó.

De acuerdo con el inspector de seguridad de la Policía, David Herbas, el reporte preliminar indica que cinco personas resultaron heridas, tres menores y dos adultos, quienes fueron trasladados al Hospital del Sur. Además, cuatro vehículos sufrieron daños materiales, siendo el de la explosión el más afectado.

“El tanque de gas de la vagoneta terminó a varios metros, totalmente destruido. Los otros vehículos presentaron daños en los vidrios y la carrocería”, informó Herbas. Testigos señalaron que el tanque del vehículo siniestrado podría haber sido “hechizo”, es decir, no autorizado. Las causas exactas aún están bajo investigación.

“El personal especializado de Bomberos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, junto con la ANH, revisará los restos del tanque para certificar si contaba o no con autorización”, añadió el inspector.

Tras el hecho, la estación de servicio permanece precintada, y se espera un informe oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre las causas del siniestro. Mientras tanto, el testimonio de los afectados refleja el impacto humano y material de una tragedia que pudo tener consecuencias aún mayores.

“Solo pedimos que nadie más pase por esto. Fue un susto que no se olvida”, dijo el conductor con la voz entrecortada, mientras observaba los restos de su vehículo.

