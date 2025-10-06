“No me importaban mis cosas, solo la vida de mis hijos”: una madre pierde 'todo' tras incendiarse su casa

Un voraz incendio se registró en una vivienda del barrio Las Barreras, en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, provocando momentos de pánico entre los vecinos y cuantiosos daños materiales. El siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito en la zona de la cocina.

La familia afectada relató los angustiantes momentos que vivieron al percatarse del fuego. Rita Cardo Salazar, una de las damnificadas, contó que todo comenzó cuando notó un olor extraño a humo.

“Mi hijo estaba deseando comer y lo mandé a la venta del frente. De repente sentí ese olorcito a humo y salí. El fuego había comenzado en la cocina de la hija de la dueña. Lo único que pensé fue en sacar a mis hijos, no me importaban mis cosas, sino la vida de mis hijos. Los vecinos nos ayudaron a apagar las llamas. Los bomberos llegaron, pero ya cuando el fuego se estaba calmando”, relató entre lágrimas.

El incendio consumió varios objetos de valor y herramientas de trabajo.

“Los bomberos dicen que fue un corto circuito, porque había una heladera y parece que ahí se originó el fuego. Se quemó la heladera, el stand, la cocina, tres mesas y las herramientas de mi esposo. Gracias a Dios mis hijos estaban al frente, solo hubo daños materiales”, expresó Julia Beatriz Trujillo, otra afectada y vecina del lugar.

Los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas. Sin embargo, las pérdidas materiales son considerables. La familia afectada pide la colaboración de la población para poder recuperarse de este lamentable hecho.

