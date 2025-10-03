[Imágenes sensibles] Difunden el video de la cruel tortura vinculado a las tres jóvenes argentinas

Un estremecedor video, publicado por el medio de comunicación Alerta Mundial, muestra la tortura relacionada a las tres jóvenes argentinas asesinadas en Florencio Varela, Buenos Aires (Argentina). Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta, brutalmente torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados enterrados en el jardín de una vivienda, y las autopsias confirmaron actos de extrema violencia antes de su muerte.

El principal acusado es Tony Janzen Valverde Victoriano, un narcotraficante peruano de 20 años conocido como “Pequeño J”, detenido en Lima, Perú. Tras los asesinatos, huyó de Argentina hacia Bolivia por un paso ilegal y luego ingresó a Perú, donde fue localizado gracias al rastreo de su teléfono móvil. Junto a él fue detenido Matías Ozorio, argentino de 28 años, señalado como colaborador en la ejecución del triple feminicidio.

Hasta ahora, al menos nueve personas han sido detenidas entre Argentina y Perú por su presunta implicación en el caso, mientras otros sospechosos permanecen prófugos. Las autoridades investigan el hecho como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y no descartan la aplicación de la Ley Antimafia.

El horror comenzó con un engaño

Un viernes hace dos semanas, Lara, Brenda y Morena salieron de sus casas en La Matanza sin imaginar que no volverían. Subieron a una Chevrolet Tracker blanca en la esquina de Crovara y Lino Lagos, rumbo a una supuesta fiesta. Ese fue su último contacto con la libertad.

La denuncia de desaparición llegó en la madrugada del sábado 20. La Justicia activó de inmediato el rastreo de celulares, antenas y cámaras de seguridad. El último rastro digital fue una historia de Instagram de Morena, mostrando llaveros que pertenecían a ella y a Lara. Tras esa publicación, la comunicación con el exterior se cortó.

Cinco días después, los cuerpos fueron encontrados en un pozo cubierto con mantas, piedras y cemento en el barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las autopsias revelaron un nivel de violencia extremo: fracturas de cráneo, puñaladas, cortes profundos, lesiones post mortem, un intento de incineración parcial y luxación cervical. Peritos confirmaron que las jóvenes fueron torturadas antes de morir, y todo habría sido transmitido en vivo en una red social para un grupo cerrado, reforzando la hipótesis de un ajuste narco “aleccionador”.

En las últimas horas, se difundió en redes sociales un estremecedor video que estaría vinculado a la tortura de las tres jóvenes argentinas asesinadas, generando conmoción y repudio generalizado. Las imágenes, que habrían sido transmitidas en vivo a un grupo cerrado en redes sociales, revelan la brutalidad del crimen y reavivan la demanda de justicia por Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Imágenes sensibles:

Tras el hallazgo, cuatro personas fueron detenidas en la vivienda: la pareja propietaria de la casa, Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), y dos jóvenes que realizaban limpieza, Andrés Maximiliano Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19). Según la investigación, intentaban borrar rastros de sangre y evidencias de los crímenes.

Otros arrestos se realizaron en distintas ciudades, incluyendo a Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Villazón, Bolivia, y a su sobrina Florencia Ibáñez, ambos implicados en el traslado de las víctimas. La detención de Matías Agustín Ozorio en Lima fue clave para confirmar la identidad del presunto autor intelectual, “Pequeño J”, quien fue extraditado a Argentina y quedó a disposición de la Justicia.

El triple crimen generó protestas masivas en Argentina. Vecinos, familiares y organizaciones feministas se concentraron en plazas de Florencio Varela y otros puntos del país, exigiendo justicia y el esclarecimiento del caso. La consigna unánime: “Justicia para Lara, Brenda y Morena”.

El caso continúa bajo investigación, con la fiscalía sosteniendo que se trató de un homicidio vinculado a redes de narcotráfico operando en Argentina, Perú y Bolivia, mientras que algunas defensas plantean versiones de represalia por presuntos robos de droga, aún no comprobadas.

Los primeros detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela. (Foto: NA)

Mira la programación en Red Uno Play