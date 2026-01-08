[VIDEO] descubren más de 130 celulares ocultos en el motor de una camioneta

Un control de rutina realizado por la Policía de Entre Ríos en el puesto caminero de Paso Cerrito, al norte de la provincia, terminó con el secuestro de un cargamento de teléfonos celulares valuado en alrededor de 25 millones de pesos (alrededor de $us 17.120,27) y la imputación de dos mujeres, madre e hija, de 54 y 22 años.

Las sospechosas regresaban desde Paraguay con destino a la ciudad de Buenos Aires a bordo de una camioneta, luego de haber pasado unos días de descanso en el país vecino. Según se pudo establecer, aprovecharon el viaje para adquirir teléfonos móviles a bajo costo con la intención de revenderlos en territorio argentino.

El operativo comenzó cuando el personal policial detuvo el rodado para un control vehicular de rutina. Al revisar el baúl, uno de los efectivos advirtió que parte de la tapicería se encontraba mal colocada, un detalle que despertó sospechas. Al retirar el revestimiento, hallaron un importante número de teléfonos celulares ocultos.

Ante esta situación, se avisó al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó una requisa exhaustiva del vehículo. Fue entonces cuando los uniformados realizaron un hallazgo aún más impactante: al abrir el capot, descubrieron que una gran cantidad de celulares estaba escondida sobre el motor y en los laterales del mismo.

Tras completar la inspección, se logró contabilizar un total de 131 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. La mercadería fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras que ambas mujeres fueron imputadas por el presunto delito de contrabando.

El procedimiento se llevó adelante bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, a cargo de Néstor Roncaglia, y representó un nuevo golpe a las maniobras ilegales que buscan ingresar tecnología de contrabando al país a través de la frontera.

