En la avenida Circunvalación, a la altura de la terminal de Quillacollo, Cochabamba, manejar se ha convertido en un verdadero juego de azar. Si los baches fueran personajes de lotería, esta vía ya tendría su propio cartón urbano: el charco-trampa que se traga la llanta, el hueco que revive cada semana, el disfrazado de coladera y el gigante que crece como si tuviera vida propia. Entre ellos, uno tan grande que, como dicen los vecinos, “no tiene ni pavimento”.

La avenida luce como un campo minado. Cada día, conductores deben hacer malabares para esquivar los 'baches' que llevan meses sin ser atendidos. Algunos alcanzan hasta 15 centímetros de profundidad y ya han provocado accidentes de tránsito, además de destrozar suspensiones, llantas y frenos.

¡Lotería del bache! Así se circula en la avenida Circunvalación de Quillacollo. Foto: Red Uno

“Parece que jugamos a la ruleta rusa con cada bache. Uno no sabe si va a salir ileso o va a perder la llanta”, comentó un chofer de minibús que circula por la zona.

Los vecinos aseguran que han presentado quejas al municipio en más de una ocasión, pero hasta ahora no recibieron respuesta. Mientras tanto, la capa asfáltica se deteriora más y más con el paso constante de camiones y buses interdepartamentales.

La Circunvalación es una de las principales vías de ingreso al municipio, sin embargo, su estado actual la convierte en una trampa diaria para quienes deben circular por allí. Como medida desesperada, algunos vecinos incluso colocaron banderas para advertir a los conductores y evitar tragedias mayores.

En Quillacollo, la lotería del bache sigue abierta. Aquí, perder no significa quedarse sin premio, sino sin vehículo.

