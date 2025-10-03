“No solo hay enfermos en los hospitales, también en casa”: paciente pide que no haya más paros

Luego del paro de 48 horas protagonizado por trabajadores de la salud, este viernes los hospitales de la ciudad y de las provincias retomaron la atención médica. Sin embargo, el malestar de los pacientes no cesa, ya que muchos quedaron sin fichas ni tratamientos durante esos días de paralización.

En el hospital de niños, padres de familia formaron largas filas desde la madrugada con la esperanza de conseguir un turno. Entre ellos, una madre con lágrimas en los ojos expresó el drama que viven en sus hogares: “Pedimos a las autoridades que se pongan la mano en el corazón. No solo hay enfermos en los hospitales, también habemos enfermos en casa. Nuestros hijos son pequeños, muchos tienen convulsiones o discapacidades, y es muy duro no recibir atención cuando más la necesitamos”.

El reclamo fue unánime, que no se repitan más paros. “Nosotros no tenemos dinero para clínicas privadas. Dependemos de los hospitales públicos, por eso rogamos que solucionen el problema y no nos dejen sin atención”, añadió otra paciente.

Aunque la atención médica ya se restableció, la población teme nuevas medidas de presión mientras el conflicto entre trabajadores de salud y autoridades continúe sin una solución definitiva.

Mira la programación en Red Uno Play