TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“No solo hay enfermos en los hospitales, también en casa”: paciente pide que no haya más paros

Tras dos días sin atención médica por la medida de presión, los hospitales reabrieron sus puertas. Familias denuncian el drama que atraviesan al cuidar a sus enfermos en casa y suplican a las autoridades evitar nuevas suspensiones.

Ligia Portillo

03/10/2025 7:41

“No solo hay enfermos en los hospitales, también en casa”: paciente pide que no haya más paros. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Luego del paro de 48 horas protagonizado por trabajadores de la salud, este viernes los hospitales de la ciudad y de las provincias retomaron la atención médica. Sin embargo, el malestar de los pacientes no cesa, ya que muchos quedaron sin fichas ni tratamientos durante esos días de paralización.

En el hospital de niños, padres de familia formaron largas filas desde la madrugada con la esperanza de conseguir un turno. Entre ellos, una madre con lágrimas en los ojos expresó el drama que viven en sus hogares: “Pedimos a las autoridades que se pongan la mano en el corazón. No solo hay enfermos en los hospitales, también habemos enfermos en casa. Nuestros hijos son pequeños, muchos tienen convulsiones o discapacidades, y es muy duro no recibir atención cuando más la necesitamos”.

El reclamo fue unánime, que no se repitan más paros. “Nosotros no tenemos dinero para clínicas privadas. Dependemos de los hospitales públicos, por eso rogamos que solucionen el problema y no nos dejen sin atención”, añadió otra paciente.

Aunque la atención médica ya se restableció, la población teme nuevas medidas de presión mientras el conflicto entre trabajadores de salud y autoridades continúe sin una solución definitiva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD