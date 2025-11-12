Nuevo paro de trabajadores en salud deja sin atención a cientos de niños

Un nuevo paro de 24 horas en el sistema de salud sorprendió este miércoles a la población cruceña, dejando sin atención a cientos de pacientes que acudieron desde distintos puntos del departamento en esta oportundiad al Hospital de Niños. La medida mantiene operativas únicamente las áreas de emergencia.

Desde tempranas horas, largas filas se formaron en el hospital, donde decenas de padres esperaban con la esperanza de que sus hijos fueran atendidos.

Muchos de ellos aseguraron no haber sido informados del paro y lamentaron el perjuicio que implica viajar varios kilómetros sin poder concretar las consultas médicas. Algunos pacientes incluso pasaron la noche en el lugar para lograr una ficha.

“Vengo desde Santa Rosa con mi hija. Teníamos cita programada para hoy, pero recién aquí nos enteramos del paro”, relató una de las madres afectadas.

Los afectados pidieron a las autoridades y a los trabajadores de salud buscar soluciones que no perjudiquen a los pacientes, especialmente a los niños que requieren controles y tratamientos permanentes.

“Por lo menos deberían atender a los que ya estaban programados”, reclamó otra madre que esperaba atención en dermatología.

El paro se enmarca en las medidas de presión asumidas por los trabajadores de salud a nivel departamental, quienes demandan la atención de sus peticiones laborales y mejores condiciones para el sistema sanitario.

