¡Atención! Fesirmes anuncia un paro de salud este martes en el primer y segundo nivel en Santa Cruz

El Fesirmes anunció que este martes 29 de octubre se llevará a cabo un paro “condicionado” de 24 horas en los hospitales del primer y segundo nivel de Santa Cruz. La medida se debe al impago de sueldos de dos meses a más de cien trabajadores, la falta de pago de subsidios desde enero y problemas de infraestructura en los centros de salud.

“Prácticamente van a ser dos meses impagos en el tema de sueldos por parte del municipio. Tenemos un problema con el pago del subsidio desde enero, lo que está afectando fuertemente a las mujeres gestantes”, señaló Evert Patiño, secretario de conflictos de Fesirmes.

Patiño también alertó sobre la situación de la Caja Nacional de Salud (CNS). Según explicó, la cancelación de pagos por parte del municipio finaliza este mes, lo que podría dejar sin atención médica a los trabajadores durante noviembre y diciembre.

El secretario de conflictos de Fesirmes detalló que la medida es “condicionada” y se espera que el municipio resuelva las demandas antes de que se concrete el paro. “El viernes enviamos una nota y nuevamente una invitación al alcalde, Jhonny Fernández, porque creemos que este problema estructural que involucra varias unidades y secretarías del municipio solo puede resolverse a través de él”, añadió.

Los hospitales de la ciudad también enfrentan problemas de infraestructura que se agudizan con la temporada de lluvias. “Hoy en día, en los hospitales llueve más adentro que afuera. Hemos tenido una serie de cortes, aunque, gracias a Dios, no ha habido complicaciones graves”, concluyó Patiño.

El Fesirmes anunció que permanecerá atento a las respuestas de la Alcaldía y que, de no concretarse soluciones, se cumplirá con la paralización programada, que afectará la atención en todos los centros de salud de primer y segundo nivel.

