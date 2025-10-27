¡En un bote inflable! Bomberos rescatan a una madre y su bebé entre las inundaciones en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas el fin de semana en Santa Cruz provocaron inundaciones en varios puntos de la Ciudad de los Anillos, especialmente en la zona norte, a la altura del kilómetro ocho. Calles, avenidas y condominios quedaron anegados, lo que obligó a los vecinos a pedir auxilio a los bomberos.

Uno de los casos más dramáticos ocurrió dentro de un condominio, donde una mujer y su bebé de pocos meses tuvieron que ser evacuadas en un bote inflable debido al alto nivel del agua.

“Llegamos al lugar e hicimos un sondeo del nivel del agua, que estaba en unos 60 centímetros aproximadamente de altura. Los vecinos ya colocaban bolsas de arena para evitar que el agua ingrese a sus casas. En ese momento nos solicitaron evacuar a una mujer con su bebé lactante y su mascota a un lugar más seguro y elevado”, relató el capitán Álvaro Castillo, de las Unidades Urbanas de Bomberos y Rescate (UBR).

Para garantizar la seguridad de la madre y su hijo, el personal de rescate utilizó un bote tipo kayak inflable, herramienta que forma parte del equipo para este tipo de emergencias.

“El suelo estaba cubierto por agua y no se podía ver con claridad. La mujer podía perder el equilibrio, y al tener un bebé en brazos, eso representaba un riesgo. Por eso decidimos trasladarla en el bote hasta un punto seco”, explicó Castillo.

El operativo duró cerca de una hora, tiempo en el que los bomberos monitorearon el caudal del agua y verificaron que no aumentara su nivel. Varias viviendas del condominio resultaron afectadas, especialmente aquellas situadas en zonas más bajas, donde el agua ingresó a los domicilios.

“Algunas casas están más altas y no tuvieron mayores problemas, pero las más bajas sufrieron el embate del agua que fluía dentro del condominio, complicando el tránsito y poniendo en riesgo a los vecinos”, agregó el capitán.

La lluvia dejó a su paso calles intransitables y viviendas inundadas, recordando una vez más la vulnerabilidad de varias zonas de Santa Cruz ante las precipitaciones intensas que suelen registrarse en esta época del año.

