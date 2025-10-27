¿Eres bachiller 2025? Conoce quiénes recibirán el bono de Bs 1.000 y cuándo se entregará

Más de 11.000 estudiantes de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en todo el país serán beneficiados este año con el Incentivo al Bachiller Destacado, un reconocimiento económico de Bs 1.000 que premia la excelencia académica y el esfuerzo de los mejores estudiantes de secundaria.

“El incentivo de Bs 1.000 se entrega tanto al mejor bachiller varón como a la mejor bachiller mujer, esto en el marco de la equidad de género. Este año están más de 11.000 beneficiarios de las unidades educativas de secundaria”, informó el viceministro de Educación Regular, Manuel Tejerina, en una entrevista con Bolivia Tv.

El proceso de cierre administrativo del año escolar se realizará entre el 8 y el 13 de diciembre en ocho departamentos, mientras que en Santa Cruz se llevará a cabo del 10 al 15 de diciembre. Durante este periodo se desarrollarán los actos de graduación, la entrega de diplomas y la distribución del bono de excelencia a los estudiantes destacados.

El incentivo se otorga a los mejores promedios —un varón y una mujer por cada unidad educativa— con el propósito de fomentar la superación personal y la excelencia académica entre los jóvenes que culminan sus estudios secundarios.

El Ministerio de Educación destacó que esta política busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, así como motivar a las nuevas generaciones a mantener un alto rendimiento académico y compromiso con su formación.

