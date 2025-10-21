¿Se pasará el feriado de Todos Santos para el lunes? Esto dice la ley

El domingo 2 de noviembre se conmemora en Bolivia el Día de Todos los Santos, una fecha tradicionalmente considerada feriado nacional. Sin embargo, surge una duda recurrente entre la población: ¿será feriado también el lunes 3 de noviembre?

La incertidumbre tiene fundamento, ya que según una normativa aprobada por el Gobierno nacional, los feriados que caen en domingo se trasladan al lunes siguiente. Esta medida fue establecida el pasado 15 de septiembre de 2023 mediante el Decreto Supremo 5019, que busca facilitar la planificación y el descanso de los bolivianos.

El artículo 3 del decreto indica textualmente que “se considera feriado con suspensión de actividades públicas y privadas los días lunes posteriores a los feriados nacionales y feriados por efemérides departamentales que correspondan a día domingo”.

No obstante, la norma contempla ciertas excepciones. Entre ellas se encuentran los feriados de Carnaval (lunes y martes), Viernes Santo, Corpus Christi y el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Por esta razón, el feriado del 2 de noviembre no se trasladaría al lunes siguiente.

Sin embargo, aún se espera la publicación de la normativa complementaria por parte del Ministerio de Trabajo, que deberá aclarar de manera oficial cómo se aplicará esta disposición en el ámbito laboral.

