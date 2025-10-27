Paz dice que con el "50/50" los recursos llegarán a las gobernaciones y los municipios

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira afirmó que su gobierno trabajará bajo el principio del “50/50”, una propuesta de unidad y corresponsabilidad que busca construir acuerdos con todas las autoridades y sectores del país, sin importar su filiación política.

En entrevista con la Red Uno, Paz explicó que el 50/50 representa una nueva forma de hacer política, basada en la cooperación y el diálogo entre el Estado y la sociedad.

“El 50/50 es que yo me siente con una autoridad, no me importa de qué partido sea. Quiero responder a este 50/50: veamos salud, educación, seguridad ciudadana, y de ahí ir haciendo todo lo que se requiera”, señaló.

El mandatario electo destacó que uno de los principales retos de su gestión será redefinir la relación con los sindicatos y organizaciones sociales, para construir una nueva Bolivia, alejada del centralismo y del liderazgo caudillista.

“El sindicalismo y el corporativismo van a ser un trabajo central. Los conozco, he viajado, y tenemos que entender que esta es una nueva Bolivia. No es la del centralismo, del caudillo o del líder; es una Bolivia donde vamos a trabajar conjuntamente, y voy a apoyarte en todas tus potencialidades”, afirmó.

Paz también introdujo su concepto de “capitalismo para todos”, orientado a democratizar las oportunidades económicas y fortalecer la productividad nacional.

“El capitalismo para todos es para cualquiera que necesite un crédito barato y que los impuestos sean bajos. Queremos que la gente tenga acceso a oportunidades sin importar su origen o condición”, explicó.

El presidente electo enfatizó que su gestión buscará reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía, impulsando un modelo inclusivo, transparente y basado en la corresponsabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play