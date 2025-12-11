Balacera en Santa Cruz: Dos ciudadanos extranjeros resultaron heridos

El comandante de la zona Pampa de la Isla, coronel Carlos Veizaga, informó este jueves que la Policía investiga el tiroteo registrado en la urbanización Cotoca, en la zona Pampa de la Isla de Santa Cruz, donde dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas serían extranjeros que se encontraban realizando labores de delivery cuando fueron atacadas por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes llegaron al lugar y efectuaron varios disparos sin mediar palabra.

“En este lugar se habría registrado un hecho de sangre. Dos personas a bordo de una motocicleta habían realizado disparos. Aparentemente, las personas heridas serían extranjeras, quienes fueron trasladadas inmediatamente a un nosocomio”, manifestó Veizaga.

El jefe policial añadió que personal especializado trabaja en la escena del crimen para recolectar evidencias y acelerar la identificación de los autores. Las investigaciones continúan en curso para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

