Gobierno apunta a "bandas delincuenciales" por la violencia en Cotapachi

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ofreció este miércoles un informe oficial sobre los hechos ocurridos en Cotapachi, Cochabamba, donde dos comunarios perdieron la vida durante un operativo policial en el sector del botadero municipal.

La autoridad confirmó que un subteniente de 28 años es el principal acusado de haber disparado y provocando las muertes, aunque aseguró que la acción policial respondía a una agresión por parte de grupos organizados.

Agresión con dinamita y evidencia de bandas

Oviedo lamentó las muertes y expresó su solidaridad con las familias afectadas, en nombre suyo y del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, sostuvo que los policías “no se enfrentaron a comunarios, sino a bandas delincuenciales”.

“Grupos armados que buscan apropiarse de terrenos para avasallar y luego comercializarlos”, afirmó.

Entre los objetos incautados, el ministro mencionó drones, dinero, dinamita, vehículos y armas artesanales. Según su versión, los policías fueron víctimas de emboscadas con el objetivo de evitar el cumplimiento de una sentencia constitucional, que garantizaba el ingreso de vehículos con residuos sólidos al botadero.

También informó que varios uniformados resultaron heridos por el uso de armas de fuego, entre ellos un oficial que recibió 16 perdigones en el cuerpo. Hasta el momento, 15 fueron extraídos, pero uno permanece alojado debido a su ubicación de difícil acceso.

Solidaridad con el oficial acusado

Respecto al subteniente acusado, Oviedo dijo que el joven oficial incumplió el reglamento policial al portar un arma de fuego en este tipo de operativos, pero expresó su “plena solidaridad”, argumentando que actuó en respuesta a una agresión directa.

“Él admitió las circunstancias. No intentó eludir su responsabilidad. Fue agredido”, señaló.

La autoridad enfatizó que el caso está bajo investigación del Ministerio Público, y que será la justicia ordinaria la que determine si existen responsabilidades penales o administrativas.

“No encubrimos a nadie, pero tampoco vamos a dejar solos a los que cumplen con su deber bajo ataque”, sostuvo.

