¡Evita contratiempos! Estos son los requisitos para viajar con menores de edad

Con la llegada de las fiestas de fin de año y la temporada de vacaciones escolares, muchas familias aprovechan para viajar dentro del país. Sin embargo, cuando los viajes incluyen a menores de edad, es indispensable tramitar los permisos correspondientes para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa.

En Santa Cruz, este trámite se puede realizar en dos lugares: la oficina central ubicada en el barrio McDonald y en la Terminal Bimodal. Ambos puntos atienden de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.

El permiso de viaje tiene una vigencia de 90 días y es obligatorio cuando el menor viaja acompañado por un solo padre o por terceros. Por el contrario, si el niño, niña o adolescente viaja con ambos padres, no se requiere ningún trámite adicional, solo presentar el carnet de identidad al momento del viaje.

Requisitos según el tipo de acompañante

Cuando viaja con uno solo de los padres: 2 copias de la cédula de identidad del padre, madre o tutor. 2 fotocopias del documento de identidad del menor (cédula o certificado de nacimiento). 2 copias de la carta de autorización firmada por el padre que no viaja, dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 2 fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si aplica. Ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario.

Cuando viaja solo: 2 copias de la cédula de identidad de los padres o tutores. 2 fotocopias del documento de identidad del menor. 2 copias de la carta de autorización firmada por ambos padres, dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 2 fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si aplica. Ambos padres deben firmar el formulario en presencia del menor.

Cuando viaja con otros familiares o terceros: 2 copias de la cédula de identidad de los padres o tutores. 2 fotocopias del documento de identidad del menor. 2 fotocopias de la cédula de identidad del familiar o tercera persona que acompañará al menor. 2 copias de la carta de autorización firmada por ambos padres, indicando con quién viaja el menor y dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 2 fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si aplica. Ambos padres y la tercera persona deben estar presentes para firmar el formulario.



En todos los casos, además de las fotocopias, los documentos originales deben presentarse al momento del trámite.

Mira la programación en Red Uno Play