Lara exige sanción penal y baja inmediata para policía que admitió disparar en Cotapachi

El vicepresidente Edmand Lara criticó con dureza lo sucedido durante el enfrentamiento en el botadero de Colcapirhua, en Cotapachi, y anunció que instruyó activar “todas” las acciones legales para que el policía arrestado sea dado de baja y procesado penalmente por la muerte de dos personas.

“Este caso no puede quedar en la impunidad. He ordenado al departamento Jurídico de la Vicepresidencia que realice todas las acciones legales para que este oficial sea sancionado con la pena máxima y dado de baja de la institución policial”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

Lara señaló que el subteniente no cumplió el procedimiento previsto para este tipo de operativos y cuestionó que solo haya admitido el uso de su arma después de que se viralizara un video y aparecieran testimonios.

“Que no vengan a argumentar defensa propia. Si el oficial hubiese aplicado el procedimiento adecuado, habría informado desde el primer momento que usó su arma de fuego”, sostuvo.

Según el vicepresidente, el subteniente “ocultó el hecho” y no lo reportó oficialmente. “Sin los videos y las declaraciones de testigos, nunca habría informado”, añadió.

Lara remarcó que el accionar del policía dejó a familias destrozadas. “Ha dejado hijos en la orfandad. Incluso un profesor de música perdió la vida. No quieran justificar lo injustificable”, expresó.

También señaló que el reglamento prohíbe el uso de armas de fuego en intervenciones a protestas, por lo que responsabilizó también al jefe a cargo del operativo. Por ello, ordenó iniciar un proceso en su contra.

“Proceso también para ese jefe policial. No vamos a permitir que disparen a los bolivianos. No toleraremos el uso excesivo de la fuerza ni el mal uso de un arma que termine cobrando vidas”, subrayó.

El enfrentamiento ocurrió este lunes durante la intervención al bloqueo instalado desde hace 12 días por comunarios en el botadero, en el marco de un conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua. El resultado: dos fallecidos por impactos de bala.

El subteniente, por su parte, declaró que utilizó su arma porque temió por su vida y la de sus camaradas, después de que comunarios los rodearan y los amenazaran con prenderles fuego.

