Hallan narcomensajes navideños en dos toneladas de marihuana listas para salir de Bolivia

Las dos toneladas de marihuana incautadas en el camino hacia Misicuní sorprendieron a las autoridades no solo por la cantidad, sino por los mensajes que llevaban: cada inventario contenía una etiqueta con la frase “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”, un inusual sello narco que acompañaba los paquetes.

El hallazgo se produjo cuando personal policial encontró una camioneta abandonada. Al revisar los yutes que transportaba, descubrieron varios paquetes con hierba que, tras la prueba de campo, dieron positivo para marihuana.

En las cercanías, dentro de una choza rústica también abandonada, se hallaron más yutes celestes llenos de la misma sustancia, lo que hace presumir que el lugar funcionaba como punto de acopio.

La investigación preliminar apunta a que la droga tenía como destino Chile, desde donde sería enviada a otros países. Las autoridades no descartan que el cargamento estuviera listo para ser trasladado por distintas rutas: vía Perú, Potosí u otros corredores ilegales.

La Policía continúa con las pesquisas para identificar a los responsables y determinar si el acopio fue realizado por una organización transnacional.

