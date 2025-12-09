TEMAS DE HOY:
Policial

Liberan al médico y excandidato presidencial Chi Hyun Chung tras declarar por presunta mala praxis

A su salida, Chi aseguró que el proceso debe manejarse con transparencia y que ya había colaborado previamente con la investigación.

Charles M. Flores

09/12/2025 13:46

Liberan Chi Hyun Chung tras declarar por presunta mala praxis. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El médico y exaspirante a la presidencia de Bolivia, Chi Hyun Chung, fue liberado la tarde de este martes luego de prestar su declaración informativa en instalaciones policiales, en el marco de una denuncia por presunta mala praxis médica.

La autoridad policial confirmó que Chi fue citado para ampliar su versión dentro de la investigación, pero no se dispuso ninguna medida restrictiva en su contra. Tras concluir el acto, el también pastor evangélico abandonó el lugar acompañado de sus abogados.

A su salida, Chi aseguró que el proceso debe manejarse con transparencia y que ya había colaborado previamente con la investigación.

Es necesario que en Bolivia prevalezca la buena fe y la buena justicia. Ya había declarado voluntariamente hace meses ya”, expresó ante los medios.

