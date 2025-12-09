Comisión de fiscales realizará inspección ocular en Colcapirhua tras enfrentamientos

Una comisión de fiscales se trasladó este martes hasta la zona de Colcapirhua, en Cochabamba, para realizar una inspección ocular en el sector donde el lunes se produjeron enfrentamientos que dejaron dos comunarios fallecidos y varios heridos, en medio del conflicto por el bloqueo al relleno sanitario de Cotapachi.

La protesta, instalada hace casi dos semanas para exigir la delimitación oficial del botadero, provocó la acumulación de basura en las calles y creciente molestia en distintos barrios de Colcapirhua.

El abogado de la comunidad confirmó que anoche fueron convocados al Comando Departamental, donde se les informó la conformación de una comisión especial. “A las 11 de la noche se me convocó al comando. Había una reunión con el comandante. El objetivo era que se iba a investigar inmediatamente y de manera imparcial”, señaló.

Agregó que el fiscal departamental y otros cuatro fiscales estuvieron presentes y que el ingreso a la zona fue programado para las 7:00 de esta jornada.

“Se va a buscar testigos, los lugares donde se van a encontrar los casquillos que fueron utilizados, donde murieron esas dos víctimas, donde hubo el enfrentamiento”, afirmó. Indicó también que los comunarios entregarán imágenes y documentación que, según él, permitirían identificar “a esos malos policías que actuaron de esta manera”.

El abogado cuestionó la versión del comandante departamental, quien aseguró que ningún efectivo policial portaba armas de fuego durante el operativo. “Entiendo que esa era la instrucción, pero sin embargo de aquello había algunos que sí estaban armados. No lo digo yo, lo dicen los comunarios que estaban al lado de los fallecidos, y las imágenes que me están proporcionando”, sostuvo.

Asimismo, criticó que las pruebas de guantelete solo se hayan aplicado a comunarios: “Les hicieron a los cuatro de Cotapachi. ¿Por qué bajo la misma igualdad no se hizo a esos policías identificados? Eso vamos a pedir hoy a los cuatro fiscales”.

Sobre la situación de los aprehendidos, el abogado denunció falta de información y dispersión de los detenidos. “No están acá, los han llevado a diferentes celdas. Qué pena que hagan eso”, dijo.

Mira la programación en Red Uno Play