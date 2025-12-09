"Estamos siempre prevenidos": Boliviano en Japón relata su experiencia tras terremoto de 7.5 grados

El reciente terremoto de 7.5 grados que sacudió el norte de Japón ha dejado al menos siete personas heridas y encendido nuevamente la preocupación por posibles tsunamis. En medio de la emergencia, la comunidad boliviana residente en Japón comparte cómo viven y se preparan ante estos fenómenos naturales.

Miguel Serrano, boliviano que vive en Tokio, relató en el programa El Mañanero la experiencia de la noche del sismo.

“El terremoto nos agarró a todos casi ya entrando a la medianoche. Se registró un tsunami de 50 centímetros, que fue el más alto que se registró a consecuencia de este sismo, pero para la mañana de hoy ya levantaron todas las alarmas”, señaló.

Serrano destacó la preparación de la población japonesa: “Acá la cultura japonesa ya está preparada para este tipo de incidentes naturales. Cuando suenan las alarmas, la gente sabe hacia dónde dirigirse y cómo resguardarse. La gente de la costa tiene que ir a los lugares altos, alejados de la playa, y evitar edificios propensos a derrumbes o vidrios rotos”.

Sobre la comunidad boliviana, afirmó: “Siempre estamos comunicados por redes sociales, compartimos cómo prevenir accidentes, preparamos un maletín de emergencia y situamos un punto de encuentro en caso de que hubiera un desastre y se pierdan las comunicaciones”.

Aunque las autoridades japonesas ya levantaron las alertas, Serrano insistió en la importancia de la vigilancia constante.

“Estamos preparados porque desde que llegamos a este país nos inculcan la cultura de estar siempre prevenidos. Puede venir un terremoto fuerte en cualquier momento”.

A pesar de la magnitud del sismo, la vida cotidiana en la región norte continúa, mientras la población y la comunidad extranjera mantienen la alerta y las medidas de prevención, demostrando resiliencia y coordinación ante los fenómenos naturales.

