Abogado de víctimas en Cotapachi asegura que testigos vieron a un policía disparar

El proceso de investigación sobre la muerte de dos comunarios en Cotapachi tras el enfrentamiento durante el desbloqueo del botadero avanzó este martes con una inspección ocular en el lugar de los hechos.

El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, señaló que sus defendidos indicaron que un policía estaba armado y habría disparado contra ellos, situación que actualmente está en investigación.

“Estamos acá con los investigadores de la FELCC, la comisión de fiscales y en persona el viceministro de Régimen Interior, controlando que todo se realice con imparcialidad. Nos encontramos en la casa del señor Carrillo, donde fue victimado, realizando la colecta de evidencias y tomando declaraciones”, explicó Mérida.

El abogado precisó que el lugar donde falleció una de las víctimas está alejado del ingreso al botadero.

“Estamos a dos kilómetros del punto donde debía desbloquearse. Los comunarios caminaron todo ese tramo hasta llegar a este punto, donde ya no había basurero. Según testigos, ingresaron al domicilio porque supuestamente habían secuestrado a un policía; sin embargo, fueron casa por casa buscando al uniformado y ahí ocurrieron los hechos que derivaron en las muertes”, detalló.

Mérida indicó que se tomarán declaraciones de todos los testigos y que se presentarán pruebas para sustentar la acusación. Asimismo, lamentó que cuatro comunarios fueron aprehendidos por presuntas agresiones a policías durante el mismo enfrentamiento.

