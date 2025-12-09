Delincuentes desmantelan sede de jubilados y se llevan hasta los aires acondicionados

La delincuencia no da tregua y esta vez las víctimas fueron los miembros de la Federación de Jubilados. Antisociales ingresaron a sus oficinas ubicadas en la Avenida Virgen de Cotoca y sustrajeron equipos de aire acondicionado y luminarias.

Orlando Orozco, Secretario de la Federación, mostró con impotencia los cables cortados y los soportes vacíos donde antes estaban los equipos. "Lamentamos mucho lo sucedido. De la noche a la mañana se han robado el aire", declaró Orozco a las cámaras de Notivisión.

Miedo a nuevos robos Lo más preocupante para el sector es que los delincuentes parecen haber estudiado el lugar. Según Orozco, los ladrones "han estado midiendo las cosas para entrar y robar algo más" en el futuro.

Los jubilados hacen un llamado a las nuevas autoridades y a la policía para reforzar la seguridad, apelando a su trayectoria de servicio al país. "Los jubilados hemos servido a toda la comunidad, a todo el pueblo de Bolivia. Necesitamos un poco de respeto", concluyó el dirigente visiblemente afectado.

Mira la programación en Red Uno Play