Testigos del hecho señalaron que el sujeto que disparó se aproximó a las víctimas, las saludó y de inmediato abrió fuego, en el ataque ocurrido la noche del viernes en la ciudad de El Alto, en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro, donde una niña de siete años perdió la vida y su madre resultó gravemente herida.

Según los testimonios recabados de manera preliminar por la Policía, el hecho se registró entre las 21:00 y 22:00, cuando madre e hija caminaban hacia su domicilio, a pocas cuadras de llegar.

El atacante, vestido de negro y con el rostro cubierto con un barbijo, disparó contra ambas para luego darse a la fuga.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la menor falleció a consecuencia de dos impactos de proyectil, mientras que la madre, de aproximadamente 48 años, recibió tres impactos de bala, pero pese a la gravedad de sus heridas logró llegar hasta su vivienda para pedir auxilio.

“Es importante destacar que la madre, aun estando herida de bala, consiguió pedir ayuda, fue trasladada a un centro médico y actualmente se encuentra estable”, señaló la autoridad del Ministerio Público.

En la escena del crimen, efectivos policiales colectaron siete casquillos calibre 9 milímetros, lo que confirma el uso de un arma de fuego. La menor fue trasladada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realiza la autopsia médico-legal bajo un protocolo riguroso por tratarse de una menor de edad.

El Ministerio Público inició una investigación por los delitos de infanticidio y asesinato en grado de tentativa y trabaja de manera conjunta con la Policía Boliviana para dar con el paradero del autor.

El fiscal Torrez indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque, mientras continúan las diligencias y el procesamiento de evidencias.

