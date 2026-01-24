Dolor e indignación en La Paz: niña de 7 años muere baleada en ataque armado cerca de su casa

Una niña de siete años perdió la vida tras recibir dos impactos de bala cuando caminaba junto a su madre hacia su domicilio, en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro, entre las 21:00 y 22:00, según informaron autoridades del Ministerio Público.

“Debemos referir que, lamentablemente, la menor de edad de siete años falleció a consecuencia de dos impactos de proyectil. En la escena del hecho se colectaron siete casquillos calibre 9 milímetros”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres.

La madre de la menor, una mujer de aproximadamente 48 años, recibió tres impactos de bala, pero logró sobrevivir. A pesar de sus heridas, consiguió llegar hasta su vivienda para pedir auxilio, tras lo cual fue trasladada a un centro médico donde fue estabilizada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y los testimonios recabados, un sujeto desconocido, vestido de negro y con el rostro cubierto con un barbijo, se aproximó a las víctimas, las saludó y abrió fuego de manera directa antes de darse a la fuga.

“Se había aproximado exclusivamente a la víctima. Procedió a saludar e inmediatamente disparó tanto a la madre como a la menor de edad para luego huir. La madre recibió aproximadamente tres impactos de bala”, detalló el fiscal Torres.

Efectivos policiales confirmaron el hallazgo de siete casquillos de arma de fuego en el lugar del ataque, lo que ratifica el uso de un arma letal. La menor fue trasladada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia médico-legal correspondiente.

El Ministerio Público inició de inmediato una investigación por los delitos de infanticidio y asesinato en grado de tentativa.

“Estamos realizando el trabajo con la Policía Boliviana para dar con el paradero del autor de este hecho. Las investigaciones se iniciaron de manera inmediata”, afirmó el fiscal departamental.

Asimismo, la autoridad señaló que no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque, aunque llamó la atención sobre las condiciones precarias en las que vivían las víctimas, mientras continúan las diligencias y el procesamiento de evidencias.

