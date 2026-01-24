Caso 'Narcomaletas': Aduana se declara querellante y suspende a funcionarios

La Aduana Nacional informó que, por disposición de su presidente ejecutivo, Alberto Soto de la Vía, se constituirá como parte querellante en la investigación penal relacionada con el ingreso irregular de 32 maletas al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

La entidad confirmó que formalizará ante el Ministerio Público su adhesión inmediata al proceso, garantizando la entrega total de información, documentación y cooperación técnica necesaria para que los responsables enfrenten el rigor de la ley.

Como parte de estas acciones, la Aduana Nacional determinó la suspensión inmediata de los servidores públicos que cumplían funciones en el aeropuerto cruceño. Según la institución, esta medida busca preservar la transparencia de la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia en el proceso.

El presidente ejecutivo, Soto de la Vía, fue enfático al señalar que no se permitirá ningún tipo de encubrimiento.

“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea. No estamos ante simples errores administrativos, sino ante conductas criminales que deben recibir sanciones con todo el peso de la ley”, afirmó.

La Aduana Nacional rechazó de manera categórica cualquier acto de corrupción y exhortó a las autoridades judiciales a actuar con rigor y en estricto apego a la legalidad. Los hechos investigados constituyen delitos graves, tipificados en el Código Penal Boliviano como receptación y encubrimiento, incumplimiento de deberes y delitos vinculados a la corrupción pública.

Finalmente, la institución reafirmó su política de Tolerancia Cero frente a la corrupción y ratificó su compromiso con la transparencia en la gestión aduanera y la defensa de los intereses del país.

