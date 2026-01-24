Rodrigo Paz recibe al Ekeko y pide abundancia para todo el país

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, participó este sábado en la Feria de la Alasita en la ciudad de La Paz, una de las festividades más representativas del país, marcada por el sincretismo entre la cosmovisión andina, la fe católica y las expresiones artesanales urbanas.

Poco antes del mediodía, el jefe de Estado salió de Palacio Quemado hacia la Plaza Murillo para recibir al Ekeko, considerado el “dios de la abundancia” y figura central de la fiesta de los deseos y las miniaturas.

“Hoy empieza el Día de la Abundancia. Agradecemos a nuestra Virgencita y saludamos a nuestro Ekeko; que Dios nos bendiga con abundancia en todo el país. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño de cada una de las familias bolivianas”, expresó el presidente Paz a través de sus redes sociales.

Acompañado por su esposa y resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad, el mandatario se acercó a las cientos de personas que se dieron cita en el lugar. Durante el recorrido, saludó a los asistentes, se tomó fotografías e intercambió obsequios en miniatura, especialmente los tradicionales billetitos del denominado “Banco de la Fortuna”.

En medio de una multitud que buscaba saludarlo, el presidente y su esposa compartieron apretones de mano y gestos de afecto con la población, en una jornada marcada por la devoción, la tradición y la fe.

Asimismo, el mandatario recibió agua bendita por parte de sacerdotes católicos, quienes bendijeron tanto su persona como las miniaturas que llevaba consigo, en el marco de una celebración que cada 24 de enero reúne a miles de paceños y visitantes.

Mira la programación en Red Uno Play