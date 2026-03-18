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Policial

Una mujer fue aprehendida por robar y ocultar el auto de su expareja

El motorizado fue recuperado por efectivos de Diprove durante un operativo realizado en la madrugada.

Yandy Fernandez

17/03/2026 22:07

FOTO: RED UNO
Cochabamba, Bolivia

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Una mujer fue aprehendida luego de haber robado el vehículo de su expareja presuntamente por motivos de celos y trasladarlo hasta el municipio de Morochata para esconderlo.

El hecho se registró en el municipio de Quillacollo, donde la mujer habría decidido llevarse la movilidad sin autorización de su propietario, generando la denuncia ante la Policía.

Tras conocer el caso, efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) iniciaron un patrullaje en busca del motorizado. Luego de varias horas de búsqueda, lograron ubicar el vehículo durante la madrugada en la zona de Morochata.

En el operativo policial también se procedió a la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a dependencias policiales mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El vehículo fue recuperado en buen estado y posteriormente devuelto a su dueño.

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