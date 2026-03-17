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Dañan la letra “B” del icónico letrero de Cochabamba en el parque del Arquitecto

Desde la Alcaldía lamentaron el acto vandálico y recordaron que este tipo de espacios son atractivos de la ciudad que deben ser preservados por la población.

Cristina Cotari

17/03/2026 13:22

Cochabamba, Bolivia

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La Alcaldía de Cochabamba verificó los daños en la letra “B” del letrero icónico de la ciudad, ubicado en el Parque del Arquitecto, uno de los puntos más visitados por vecinos y turistas.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, explicó que el deterioro no se debe al paso del tiempo, ya que la estructura está fabricada con fibra y revestimiento de aluminio.

“Alguien ha venido, se ha sentado y ha generado este daño de forma malintencionada”, afirmó.

 

Tras el hecho, personal de Obras Públicas realizó una inspección para evaluar la afectación y proceder con la reposición de la pieza dañada.

Desde la Alcaldía lamentaron el acto vandálico y recordaron que este tipo de espacios son atractivos de la ciudad que deben ser preservados por la población.

Asimismo, anunciaron que se reforzarán las acciones para el cuidado de estos bienes municipales.

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