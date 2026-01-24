Mamá de la niña muerta en ataque armado en La Paz llegó hasta su domicilio para pedir auxilio

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó sobre un violento hecho de sangre ocurrido la noche del viernes en la ciudad de El Alto, en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro, donde una niña de siete años perdió la vida tras recibir impactos de bala cuando caminaba junto a su madre..

El fiscal destacó que la madre, pese a estar gravemente herida, logró llegar hasta su domicilio para pedir auxilio.

“Debemos referir que, lamentablemente, la menor de edad de siete años falleció a consecuencia de dos impactos de proyectil. Sin embargo, es importante destacar que la madre, pese a haber recibido aproximadamente tres impactos de bala, tuvo la fortaleza de llegar hasta su vivienda y pedir ayuda”, señaló la autoridad del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el ataque ocurrió entre las 21:00 y 22:00, cuando la madre, de aproximadamente 48 años, caminaba junto a su hija rumbo a su domicilio, a solo unas cuadras de llegar.

En ese trayecto, un sujeto desconocido, vestido de negro y con el rostro cubierto con un barbijo, se aproximó, las saludó y abrió fuego de manera directa, para luego darse a la fuga.

"Luego del hecho, la madre pidió auxilio a su hija mayor por teléfono, quien denunció lo ocurrido a la Policía", detalló.

En la escena del crimen, efectivos policiales colectaron siete casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. La menor fue trasladada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realiza la autopsia médico-legal.

“El Ministerio Público tomó conocimiento inmediato de este hecho y se inició la investigación correspondiente por los delitos de infanticidio y asesinato en grado de tentativa. Estamos trabajando de manera conjunta con la Policía Boliviana para identificar y dar con el paradero del autor”, afirmó Torres.

El fiscal no descartó ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque y señaló que las investigaciones continúan mientras la madre se recupera en un centro médico.

