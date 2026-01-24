Gestora creará un 'Censo Social' para registrar a quienes no reciban el Bono PEPE

Con el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), la Gestora Pública ha detectado la necesidad de actualizar los registros de las personas en situación de vulnerabilidad en el país.

Marcelo Fernández, gerente de la institución, explicó a Red Uno que, si bien la base de datos para este pago ya está cerrada, se ha diseñado un plan para integrar a quienes no figuran en los registros actuales de bonos sociales.

El objetivo de la base de datos social

La estrategia busca que ninguna persona que realmente necesite el apoyo del Estado quede invisibilizada. Para ello, se habilitará el llenado de formularios de registro durante todo el año. Este "censo social" permitirá contar con información fidedigna para futuras ampliaciones del beneficio o nuevos programas de apoyo económico.

¿Por qué algunos sectores quedaron excluidos?

La autoridad aclaró que existen tres motivos principales por los cuales un ciudadano podría no aparecer habilitado en la plataforma del "Quirquincho":

Inscripción tardía: Personas que se registraron en bonos como el Juancito Pinto o Juana Azurduy después del 30 de noviembre de 2025.

Condición de rentista: Jubilados que ya perciben un ingreso mensual fijo.

Errores administrativos: Inconsistencias en los datos personales entre el Segip y las bases de datos de origen.

Atención y reclamos

Para quienes consideren que su exclusión se debe a un error de datos, la Gestora ha dispuesto puntos de atención física y la línea gratuita 800-101-070. No obstante, se enfatiza que para el cobro actual de 150 bolivianos, el sistema cruzará la información de manera estricta para garantizar que los recursos lleguen a los sectores destinados ante el alza de la canasta familiar.

