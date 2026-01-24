Gestora creará un 'Censo Social' para registrar a quienes no reciban el Bono PEPE

La entidad iniciará la recolección de datos a través de formularios anuales para identificar a familias vulnerables que quedaron fuera del actual pago de 450 bolivianos.
24/01/2026 11:03
Escuchar esta nota
Con el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), la Gestora Pública ha detectado la necesidad de actualizar los registros de las personas en situación de vulnerabilidad en el país.
Marcelo Fernández, gerente de la institución, explicó a Red Uno que, si bien la base de datos para este pago ya está cerrada, se ha diseñado un plan para integrar a quienes no figuran en los registros actuales de bonos sociales.
El objetivo de la base de datos social
La estrategia busca que ninguna persona que realmente necesite el apoyo del Estado quede invisibilizada. Para ello, se habilitará el llenado de formularios de registro durante todo el año. Este "censo social" permitirá contar con información fidedigna para futuras ampliaciones del beneficio o nuevos programas de apoyo económico.
¿Por qué algunos sectores quedaron excluidos?
Atención y reclamos
Para quienes consideren que su exclusión se debe a un error de datos, la Gestora ha dispuesto puntos de atención física y la línea gratuita 800-101-070. No obstante, se enfatiza que para el cobro actual de 150 bolivianos, el sistema cruzará la información de manera estricta para garantizar que los recursos lleguen a los sectores destinados ante el alza de la canasta familiar.
Mira la programación en Red Uno Play
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00