Hermana de Laura Rojas rompe el silencio sobre 'narcomaletas'

Irma R. rompió el silencio para denunciar que el caso contra su hermana (‘narcomaletas’) es un montaje orquestado que pone en riesgo inminente la vida de su familia. Según su relato, fueron doce hombres armados con chalecos antibalas los que irrumpieron en su hogar y, mientras realizaban los allanamientos, solo se encontraban presentes niños y una adulta mayor de la tercera edad.

La hermana de la acusada reveló que posee evidencias gráficas del operativo y que ella misma filmó el momento en que las autoridades se llevaron dos maletas precintadas. "Nunca nos hemos visto involucrados en estas cosas", afirmó tajantemente al cuestionar el procedimiento realizado en su domicilio.

Actualmente, la familia denuncia un constante asedio por parte de vehículos con vidrios oscuros que los persiguen para intimidarlos. Pese a las amenazas recibidas, Irma aseguró que la exdiputada. no guardará silencio y presentará su versión de los hechos ante las autoridades competentes.



