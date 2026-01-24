¿Qué pasará con la candidatura de Laura Rojas? Esto dijeron desde su partido

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Gary Áñez, rompió el silencio sobre la situación jurídica de la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, vinculada al caso ‘narcomaletas’. “Nosotros estamos aguardando una comunicación con ella, la Alianza ya tomó una decisión, vamos a comunicársela, pero no hemos tenido la posibilidad de hablar”, afirmó.

Áñez explicó que el intenso ritmo de la campaña electoral ha impedido, hasta el momento, un encuentro directo con la candidata para informarle la postura oficial del bloque.

El periodista y aspirante al sillón municipal fue enfático al señalar: “Ya tenemos una posición, pero debo comunicársela a ella primero, una vez que lo hagamos, la comunicaremos a ustedes”.

Respecto al avance de las investigaciones judiciales, Áñez desmarcó el proceso electoral de los problemas legales que enfrenta la integrante de su lista. “Ella está en medio de una investigación, entiendo que la investigación tomará un curso, no tiene nada que ver con la campaña”, concluyó para asegurar que sus actividades proselitistas continúan.

