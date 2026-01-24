TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Qué pasará con la candidatura de Laura Rojas? Esto dijeron desde su partido

La Alianza política ya ha tomado una determinación sobre la candidatura de Rojas y la hará pública en las próximas horas.

Ximena Rodriguez

24/01/2026 13:35

Santa Cruz

Escuchar esta nota

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Gary Áñez, rompió el silencio sobre la situación jurídica de la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, vinculada al caso ‘narcomaletas’. “Nosotros estamos aguardando una comunicación con ella, la Alianza ya tomó una decisión, vamos a comunicársela, pero no hemos tenido la posibilidad de hablar”, afirmó.

Áñez explicó que el intenso ritmo de la campaña electoral ha impedido, hasta el momento, un encuentro directo con la candidata para informarle la postura oficial del bloque.

 

El periodista y aspirante al sillón municipal fue enfático al señalar: “Ya tenemos una posición, pero debo comunicársela a ella primero, una vez que lo hagamos, la comunicaremos a ustedes”.

 

Respecto al avance de las investigaciones judiciales, Áñez desmarcó el proceso electoral de los problemas legales que enfrenta la integrante de su lista. “Ella está en medio de una investigación, entiendo que la investigación tomará un curso, no tiene nada que ver con la campaña”, concluyó para asegurar que sus actividades proselitistas continúan.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD