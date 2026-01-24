Juez Zeballos aguarda audiencia cautelar; Fiscalía pedirá detención preventiva

El juez Hebert Zeballos fue aprehendido formalmente por el Ministerio Público tras presentarse a declarar ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, determinó esta medida cautelar bajo la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otras tipificaciones penales.

La investigación cobró fuerza luego de que un operativo policial lograra el allanamiento de un galpón donde se encontraron 79 kilogramos de sustancias ilícitas. Se determinó que el mismo quede en calidad de aprehendido y en las próximas horas será cautelado.

El juez Hebert Zeballos fue aprehendido en el marco de las investigaciones por el caso denominado 'narcomaletas', que involucra el presunto ingreso de droga al país a través del aeropuerto de Viru Viru.

La Fiscalía imputará a Zeballos por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. El principal elemento en su contra es que, según el fiscal, la sustancia fue encontrada en una empresa de su propiedad.

Mientras permanece en carceletas de la Policía Antinarcóticos, el juez espera su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía solicitará su detención preventiva.

