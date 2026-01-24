Fiscalía alista imputación contra juez Zeballos y pedirá su detención preventiva

La Comisión de Fiscales confirmó la aprehensión del juez Hebert Zeballos, en el marco de las investigaciones por el caso denominado 'narcomaletas', que involucra el presunto ingreso de droga al país a través del aeropuerto de Viru Viru.

Zeballos fue citado a declarar como testigo, pero se acogió a su derecho al silencio. Tras revisar los indicios y documentación acumulada en el caso, la comisión determinó su aprehensión formal bajo el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, según informó el fiscal asignado, Julio César Porras.

“Él está aprehendido desde esta tarde. Estamos preparando la imputación para que mañana (sábado) se señale su audiencia”, indicó el fiscal.

La Fiscalía imputará a Zeballos por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. El principal elemento en su contra es que, según el fiscal, la sustancia fue encontrada en una empresa de su propiedad.

“Ya se ha demostrado que él es propietario del lugar donde se encontró la sustancia”, afirmó Porras.

Mientras permanece en carceletas de la Policía Antinarcóticos, el juez espera su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía solicitará su detención preventiva.

El caso también involucra a otras personas. Entre ellas, un guardia de seguridad detenido en días anteriores, quien ya fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola.

El Ministerio Público anticipó que hay entre 10 a 15 personas citadas, incluyendo civiles y funcionarios, cuya participación aún está bajo análisis.

“No descartamos ampliar la investigación. Se busca establecer quién es el dueño de la sustancia y cuál era su destino”, agregó el fiscal.

