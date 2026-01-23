Caso 'narcomaletas': juez Zeballos queda aprehendido tras declarar ante la Felcn

En dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, el juez Hebert Zeballos Domínguez quedó aprehendido este viernes tras prestar su declaración informativa ante una comisión de fiscales, en el marco de la investigación del denominado caso 'narcomaletas'.

La declaración del juez se prolongó por más de cuatro horas y se produjo luego de que se presentara de manera voluntaria, tras conocer, según afirmó, por medios de comunicación y redes sociales que su nombre había sido mencionado dentro del proceso investigativo.

El caso se originó a partir del ingreso al país de 32 maletas, que presuntamente contenían más de 70 litros de marihuana líquida, las cuales habrían sido trasladadas posteriormente a un galpón que fue allanado por las autoridades. Por este hecho, un guardia de seguridad se encuentra aprehendido, mientras que una exdiputada y actual candidata a concejal, además del juez Zeballos, figuran como investigados.

La investigación también alcanza a la exdiputada Laura Rojas, quien aparece junto a Zeballos en una grabación registrada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, donde ambos ingresan al país con las maletas cuyo contenido no fue esclarecido en su momento. Inicialmente, el proceso fue abierto por un presunto tráfico de armas, pero posteriormente derivó en una investigación por tráfico de sustancias controladas, presuntamente procedentes de Estados Unidos.

A su llegada a dependencias policiales, Zeballos afirmó que su comparecencia responde a un acto de transparencia.

“Estamos dando la cara, no hemos tomado conocimiento formal, nos hemos enterado por los medios y redes sociales. Como hombre de Derecho, serán las autoridades las que esclarezcan estos hechos”, declaró.

Asimismo, destacó su trayectoria dentro del sistema judicial y aseguró que no pretende evadir la investigación.

“Con más de 18 años de carrera judicial, estoy dando la cara, un cruceño más, no me voy a huir, presentándome a pesar de no haber sido citado formalmente”, sostuvo.

