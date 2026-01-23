TEMAS DE HOY:
Narcomaletas hombre asesinado Intervienen un prostíbulo

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“No me voy a huir”: juez Zeballos acudió a la Felcn para declarar por el caso ‘narcomaletas’

En el mismo marco, la autoridad jurisdiccional confirmó su cercanía con la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, con quien mantiene una amistad de años.

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 12:20

Juez Zeballos acudió a la Felcn por el caso “narcomaletas”. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El juez Hebert Zeballos Domínguez, con más de 18 años de carrera judicial, se presentó este viernes en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz para declarar en el marco del caso conocido como ‘narcomaletas’. El hecho es investigado por el hallazgo de droga en maletas que llegaron de un vuelo procedente de Estados Unidos.

“Como hombre de derecho, aquí estoy presentándome. No hay ninguna citación formal en contra mía. Y bueno, estamos aquí para que se pueda esclarecer este hecho, asumiendo nuestra defensa”, declaró Zeballos ante la prensa.

El juez aseguró que su presencia es una muestra de transparencia y compromiso con la justicia:

“Aquí, con más de 18 años de carrera judicial, estoy dando la cara, un cruceño más, no me voy a huir, presentándome a pesar de no haber sido citado formalmente”.

Zeballos evitó referirse a detalles específicos sobre la droga encontrada o sobre la empresa de seguridad implicada, indicando que corresponde a la Fiscalía y la Policía Boliviana esclarecer los hechos. Respecto a rumores sobre su relación con la candidata a concejal Laura Rojas, el juez reconoció la amistad de años, pero subrayó que no afecta su participación en la investigación.

El juez concluyó su contacto con la prensa reafirmando su disposición a colaborar con las investigaciones y su intención de mantener su reputación intacta ante la opinión pública.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD