“No me voy a huir”: juez Zeballos acudió a la Felcn para declarar por el caso ‘narcomaletas’

El juez Hebert Zeballos Domínguez, con más de 18 años de carrera judicial, se presentó este viernes en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz para declarar en el marco del caso conocido como ‘narcomaletas’. El hecho es investigado por el hallazgo de droga en maletas que llegaron de un vuelo procedente de Estados Unidos.

“Como hombre de derecho, aquí estoy presentándome. No hay ninguna citación formal en contra mía. Y bueno, estamos aquí para que se pueda esclarecer este hecho, asumiendo nuestra defensa”, declaró Zeballos ante la prensa.

El juez aseguró que su presencia es una muestra de transparencia y compromiso con la justicia:

“Aquí, con más de 18 años de carrera judicial, estoy dando la cara, un cruceño más, no me voy a huir, presentándome a pesar de no haber sido citado formalmente”.

Zeballos evitó referirse a detalles específicos sobre la droga encontrada o sobre la empresa de seguridad implicada, indicando que corresponde a la Fiscalía y la Policía Boliviana esclarecer los hechos. Respecto a rumores sobre su relación con la candidata a concejal Laura Rojas, el juez reconoció la amistad de años, pero subrayó que no afecta su participación en la investigación.

El juez concluyó su contacto con la prensa reafirmando su disposición a colaborar con las investigaciones y su intención de mantener su reputación intacta ante la opinión pública.

