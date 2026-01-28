Aprehendidos por caso 'maletas' se abstuvieron de declarar; defensa afirma que son inocentes

Nuevas personas fueron aprehendidas dentro de la investigación del denominado caso 'Narcomaletas', luego de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de Sustancias Controladas en el marco del proceso que se sigue por las 32 maletas incautadas en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

Los abogado Bladimir Honor y Ernesto Torrez informaron que sus defendidos acudieron de manera espontánea a declarar, tras conocer que existía una investigación vinculada a la empresa de seguridad que fue allanada por este caso.

Sin embargo, el Ministerio Público, a través de una comisión de fiscales, determinó su aprehensión al considerar que existen elementos de convicción que los vincularían con el hecho investigado.

“El Ministerio Público ha dispuesto la aprehensión señalando que existirían elementos de convicción, pero nosotros como defensa asumimos que toda persona goza del derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario”, manifestó Honor.

El jurista explicó además que se tomó la decisión de que sus patrocinados se abstengan de declarar por el momento.

“Hemos preferido que se abstenga a declarar para evitar contradicciones o malas interpretaciones durante el desarrollo de la investigación”, señaló.

Por su parte, el abogado Ernesto Torrez confirmó que las personas aprehendidas se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades.

“Él se presentó voluntariamente una vez que tuvo conocimiento de que existía una investigación relacionada con la empresa de seguridad”, indicó, añadiendo que cualquier explicación adicional será brindada en la audiencia cautelar.

Ambos abogados señalaron que ya se encuentran preparando su estrategia legal para la audiencia cautelar, donde buscarán demostrar la inocencia de sus defendidos.

Mientras tanto, las tres personas aprehendidas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), a la espera de que se fije día y hora para la audiencia correspondiente.

