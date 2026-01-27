TEMAS DE HOY:
Policial

Tres aprehendidos por el caso 'maletas': el representante legal y dos socios del juez Zeballos

Tres aprehendidos y dos funcionarios bajo declaración judicial marcan el avance de una investigación clave en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

27/01/2026 17:33

La Fiscalía de Sustancias Controladas ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola para el representante legal de una empresa de seguridad vinculada al tráfico de 79 kilogramos de marihuana. Junto a él, dos socios juez Hebert Zeballos fueron aprehendidos bajo cargos de narcotráfico tras un operativo que puso al descubierto estas operaciones ilícitas.

 

En paralelo, las autoridades intensifican las pesquisas sobre el arribo irregular de 32 maletas al aeropuerto internacional Viru Viru mediante la toma de declaraciones a dos funcionarios de aduana. El fiscal del caso confirmó que los allanamientos continuarán en las próximas horas para esclarecer los hechos y determinar el alcance de estas redes delictivas.

