Caso 'narcomaletas': Laura Rojas se declaró propietaria del equipaje mientras ingresaba con su esposo, según la Aduana

El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto, informó que Laura Rojas se presentó oficialmente como propietaria de las maletas junto a su esposo. Según el registro del parte diario, la mujer utilizó su pasaporte diplomático vigente para evitar la fiscalización, mientras que su pareja y dos niñas sí pasaron por el control convencional.

La autoridad detalló que el vuelo arribó a las 14:59 horas y que, en ese momento, la pasajera exhibió su documento oficial para retirar el equipaje sin ser sometida a revisión. "En el parte se indica que Gabriel J. es esposo de Laura Rojas y que ella no pasa el control porque presenta el pasaporte diplomático", precisó Soto sobre el procedimiento irregular.

Como medida inmediata, la Aduana Nacional ha realizado investigaciones del proceder de los funcionarios en la Aduana de turno para recolectar toda la información y bitácoras del turno correspondiente. Esta acción tiene como finalidad sustentar una querella penal formal contra los funcionarios y exfuncionarios que permitieron el ingreso de los bultos sin aplicar los protocolos de seguridad.

La investigación paralela de la Fiscalía ya ha derivado en la aprehensión de Rojas tras confirmarse que las maletas fueron trasladadas posteriormente a una empresa de seguridad privada. En dicho inmueble, las autoridades hallaron 79 kilos de marihuana y una sofisticada maquinaria industrial destinada al acopio y refrigeración de sustancias controladas.

Actualmente, el caso suma seis personas bajo investigación, incluyendo a un juez de sentencia anticorrupción y un guardia de seguridad que ya cumplen detención preventiva. El Ministerio Público continúa analizando los nexos internacionales de la pareja para determinar el origen y destino final de la droga incautada en enero.

Mira la programación en Red Uno Play