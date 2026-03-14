Denuncian colapso de sala de emergencias del Hospital de Clínicas

Familiares de pacientes denunciaron una crítica situación en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas, donde aseguran que el servicio se encuentra colapsado por la falta de camas, medicamentos e insumos médicos.

Varios pacientes permanecen internados durante días sin acceder a una cama, mientras la atención médica se ve afectada por la saturación del área.

“Estamos pasando una crisis fatal día a día. Mi hija ya va a cumplir una semana internada y aún no le han dado cama. Los médicos tampoco salen a explicarnos qué es lo que tienen nuestros pacientes”, expresó una madre que se encuentra acompañando a su hija en el hospital.

Pacientes en el piso

Los denunciantes indicaron que la emergencia del hospital está completamente saturada, lo que obliga a que algunos pacientes permanezcan acostados en el piso o en condiciones precarias mientras esperan atención.

“Está nuevamente colapsado. Las personas están como si fuéramos mascotas en el piso, es una pena”, manifestó otro familiar.

Gastos que deben asumir las familias

A la falta de espacio se suma el desabastecimiento de medicamentos y materiales médicos, lo que obliga a los familiares a comprar por cuenta propia los insumos necesarios para la atención.

Una de las denunciantes mostró facturas de los productos que tuvo que adquirir para su familiar internado.

“He tenido que pagar todo con mi dinero. Soy una persona de bajos recursos, tengo hijos en casa y no puedo ni volver a mi hogar. Me hacen comprar muchas cosas y ya no tengo ni para el pan”, lamentó.

Piden intervención de autoridades

Ante esta situación, los familiares pidieron a las autoridades del sistema de salud intervenir de manera urgente para mejorar las condiciones de atención en el hospital y garantizar medicamentos, insumos y espacios adecuados para los pacientes.

Los denunciantes advirtieron que la crisis en el área de emergencias afecta a decenas de personas que acuden diariamente en busca de atención médica, en medio de la saturación del sistema hospitalario.

Mira la programación en Red Uno Play