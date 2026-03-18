Justicia con tecnología: aplican por primera vez control digital en detenciones domiciliarias

En un paso hacia la modernización del sistema judicial, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que se dictaron las dos primeras detenciones domiciliarias con vigilancia digital mediante el módulo ROMA-ARGO, en los municipios de Tomina y Sucre.

La medida fue aplicada a dos imputados, quienes deberán cumplir detención domiciliaria bajo un sistema de control tecnológico que permite seguimiento en tiempo real.

¿Qué es el sistema ROMA-ARGO?

El módulo ROMA-ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares) es una plataforma innovadora impulsada por el Ministerio Público de Bolivia que combina:

Geolocalización en tiempo real

Reconocimiento facial

Autenticación digital periódica

Procesos automatizados con inteligencia artificial

Verificaciones aleatorias

Este sistema permite controlar que los imputados cumplan con su detención domiciliaria sin necesidad de custodia física permanente.

Tecnología para reducir el hacinamiento

Según explicó el Fiscal Departamental, esta herramienta busca:

- Reducir el hacinamiento en centros penitenciarios

- Modernizar el control de medidas cautelares

- Garantizar el cumplimiento de las restricciones judiciales

El sistema incorpora algoritmos que validan la identidad del usuario mediante datos biométricos, evitando posibles suplantaciones.

Primeros casos en Chuquisaca

Las primeras aplicaciones del sistema se registraron en:

Villa Serrano

Sucre

Donde jueces dispusieron el uso de vigilancia digital como parte de las medidas cautelares, marcando un precedente en la implementación de esta tecnología en el país.

Un nuevo modelo de control judicial

La implementación del módulo ROMA-ARGO representa un avance en el uso de herramientas digitales dentro del sistema judicial boliviano, abriendo paso a nuevas formas de control que combinan tecnología, eficiencia y seguridad.

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