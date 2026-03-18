Un total de 23 jugadores conformarán la lista definitiva que será inscrita ante la FIFA para disputar el repechaje. El seleccionador Óscar Villegas deberá tomar decisiones clave de cara al partido frente a Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey.

En total, 28 futbolistas fueron convocados y viajaron con la delegación a México como medida preventiva ante posibles lesiones. Sin embargo, este lunes el entrenador tendrá que reducir la nómina a 23, dejando a cinco jugadores fuera de la convocatoria final.

Entre los principales candidatos a quedar al margen se encuentra Dieguito Rodríguez, quien no ha sumado minutos en los amistosos disputados por la selección. También está Yomar Rocha, que salió lesionado en su último partido en la liga de Rusia, aunque posteriormente se informó que podría recuperarse mediante sesiones médicas.

Otro caso es el de Moisés Paniagua, quien también llega con molestias físicas y sin mucha continuidad en el fútbol de Marruecos. Los otros dos cupos que quedarían fuera dependerán exclusivamente de la evaluación final del cuerpo técnico encabezado por Villegas.

Cabe destacar que los jugadores tienen como plazo hasta el sábado para cumplir con los cinco días previos de concentración exigidos por la normativa de la FIFA.

Por otro lado, Gilmar Centella logró meterse en la convocatoria gracias a su rendimiento en el último partido de la selección ante Trinidad y Tobago, lo que le permitió ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

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