“Se tomarán acciones radicales contra la violencia y el sicariato”, afirmó el ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, participó de la reunión sostenida este sábado 2 de mayo en el Comité Pro Santa Cruz, en la que se definieron nuevas acciones para enfrentar la creciente presencia del crimen organizado en el país.

Uno de los puntos centrales es la conformación del Grupo Especial Táctico de Lucha contra el Crimen Organizado, que tendrá sede en la ciudad de Santa Cruz y comenzará a operar desde este mismo día.

“Este grupo está conformado por elementos de la Policía con especialidad en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Va a empezar su funcionamiento a partir de esta noche en Santa Cruz”, explicó Oviedo.

El ministro agregó que la unidad estará integrada por personal especializado a nivel nacional y que su despliegue se replicará en otras regiones del país.

En relación a la situación de violencia registrada en los últimos días, Oviedo fue enfático al señalar que se aplicarán medidas más estrictas. “Van a ser acciones ostensibles, regladas, con controles en las principales vías de circulación de la ciudad. Está absolutamente prohibido que ciudadanos anden armados en Santa Cruz”, advirtió.

Sobre los avances en las investigaciones por los recientes hechos violentos, la autoridad indicó que no se brindará información parcial. “Solo vamos a dar información cuando tengamos resultados concretos, para no perjudicar la investigación, que debe manejarse con confidencialidad”, sostuvo.

Respecto a la identificación del ciudadano colombiano vinculado a un hecho violento reciente, Oviedo señaló que aún no ha sido identificado.

El ministro también confirmó que se incrementará la presencia policial en Santa Cruz con personal especializado en operaciones tácticas e investigación. “Va a haber un incremento de efectivos de la Policía Nacional”, afirmó.

Finalmente, anunció que se reforzará la seguridad de las autoridades judiciales, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público.

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