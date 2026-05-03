Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los presuntos sicarios que asesinaron a un ciudadano de nacionalidad colombiana en la zona del cuarto anillo y canal Isuto escaparon a bordo de una motocicleta.

En las imágenes se observa a dos sujetos desplazándose rápidamente por distintas calles tras cometer el crimen. Según el video, el hombre que habría realizado los disparos vestía una polera roja, llevaba una mochila y usaba gorra, mientras que el conductor de la motocicleta portaba casco de seguridad.

Las grabaciones también muestran que los sospechosos intentaron huir por una vía alterna, pero terminaron retornando y tomando rumbo hacia el mercado Belén, lo que ahora forma parte del análisis de los investigadores para reconstruir la ruta de escape.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, informó que una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

No obstante, indicó que tampoco se descarta una posible relación con la fragmentación de la organización criminal que lideraba el uruguayo Sebastián Marset, situación que habría provocado disputas internas.

La Policía continúa con la revisión de cámaras de vigilancia y la recolección de indicios para identificar y capturar a los responsables del hecho.

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