¿Vinculado a Marset? Esto se sabe del colombiano baleado en Santa Cruz

Un ciudadano colombiano fue atacado a tiros la madrugada de este sábado cuando salía de una discoteca en la zona del canal Isuto y cuarto anillo, en Santa Cruz.

El hecho fue perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon contra la víctima y huyeron del lugar. El ataque dejó además a una persona herida por un proyectil.

¿Tenía vínculo con la red de Marset?

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, señaló que una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Según la autoridad, no se descarta que el caso esté relacionado con la fragmentación de la organización que lideraba el uruguayo Sebastián Marset, lo que habría generado disputas internas.

“La organización se ha ido fraccionando en varios grupos. Entonces, la pugna es de poder”, indicó Gómez.

Contexto: disputas tras la captura de Marset

Las investigaciones se desarrollan en un contexto marcado por la reciente captura de Marset en Santa Cruz, ocurrida el 13 de marzo, y su posterior extradición a Estados Unidos.

Desde entonces, la Policía reportó la aprehensión de al menos 30 personas presuntamente vinculadas a conflictos internos por el control de esa estructura criminal.

Entre los involucrados figuran ciudadanos de distintas nacionalidades, lo que refuerza la hipótesis de redes internacionales operando en el país.

Pericias y búsqueda de identidad

Como parte de las investigaciones, la camioneta en la que se trasladaba la víctima fue llevada a dependencias de la Felcc, donde será sometida a peritajes técnicos.

El objetivo es encontrar elementos que permitan confirmar su identidad y posibles vínculos.

De manera paralela, varias personas que se encontraban en el local nocturno fueron convocadas a declarar para reconstruir lo ocurrido.

Clave: declaración del herido

La Fiscalía también aguarda la evolución del ciudadano herido durante el ataque, quien podría aportar información clave sobre el hecho.

Una comisión de fiscales fue conformada para avanzar en la recolección de pruebas y determinar responsabilidades.

Investigación en curso

Aunque la hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, las autoridades indicaron que aún no se ha confirmado la identidad oficial de la víctima ni su relación directa con organizaciones criminales.

El caso continúa en etapa investigativa.

Con información de EFE

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