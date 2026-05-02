¿En cuánto cierra el dólar paralelo? Mira la cotización de este sábado 2 de mayo

Al cierre de este sábado 2 de mayo, el mercado del dólar paralelo en el país mostró una jornada de relativa estabilidad con ligeros ajustes a la baja en comparación con las primeras horas de la mañana.

Las principales fuentes de consulta en el mercado paralelo reportaron los siguientes valores:

Dolarboliviahoy.com: Cerró la jornada situando la divisa en Bs 9.86 para la compra y Bs 9.84 para la venta. En comparación con la cotización que se registró en horas de la mañana, cuando la venta estaba en Bs 9.90 y la compra en 9,89.

Bolivianblue.net: Reportó un cierre de Bs 9.88 para la compra y Bs 9.84 para la venta. Esta plataforma, que actualiza datos cada 15 minutos, mostró una leve tendencia al alza durante el día, ya que al amanecer la compra se situaba en Bs 9.81 y la venta en Bs 9.84.

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