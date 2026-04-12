¿En cuánto está el dólar? Así cierra el paralelo este domingo en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia registró variaciones leves durante la jornada de este domingo 12 de abril, en un contexto marcado por la dinámica entre oferta y demanda de divisas en el mercado informal.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, hacia la noche, a las 19:46, la moneda estadounidense se cotizaba en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,29 para la venta, mostrando un ajuste respecto a las primeras horas del día, cuando se ubicaba en Bs 9,31 y Bs 9,28, respectivamente.

Durante la tarde, el tipo de cambio llegó a Bs 9,31 tanto para la compra como para la venta, reflejando un comportamiento estable con ligeras oscilaciones.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net reportó una cotización de Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta, evidenciando un comportamiento mixto en el mercado paralelo.

Estas diferencias, aunque mínimas, muestran la variabilidad de este mercado, que se ha convertido en una referencia para sectores que operan con moneda extranjera, pese a no estar regulado.

En contraste, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene sin cambios el tipo de cambio oficial, fijando el dólar en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta, valores que se mantienen respecto a la jornada anterior.

Las fluctuaciones registradas reflejan un escenario de relativa estabilidad, aunque con ajustes constantes en el mercado informal.

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