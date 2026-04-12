Pago acumulado del bono PEPE: quiénes pueden recibir hasta Bs 450 y en qué fecha

Las autoridades informaron que los beneficiarios rezagados del programa PEPE ahora podrán acceder a un pago acumulado de hasta Bs 450 en un solo desembolso, en caso de no haber cobrado el bono en los plazos anteriores.

La medida busca garantizar que todas las familias accedan al beneficio económico.

¿En qué fechas se podrá cobrar?

El nuevo plazo extraordinario estará vigente:

Del 4 de mayo al 19 de junio

Durante este periodo, los beneficiarios podrán acudir a cualquier entidad financiera habilitada para recibir el pago.

¿Quiénes pueden recibir el bono acumulado?

El pago está dirigido a:

Personas registradas en el programa PEPE

Beneficiarios que no cobraron uno o más pagos mensuales

Familias con montos pendientes acumulados

En estos casos, podrán recibir hasta Bs 450 en una sola transacción.

Requisitos para el cobro

El proceso es sencillo:

Presentar el carnet de identidad vigente Acudir a una entidad financiera autorizada No se requieren trámites adicionales No hay restricción por fecha de nacimiento

Recomendaciones

Las autoridades sugieren a los beneficiarios:

No esperar al último día

Acudir con anticipación

Verificar horarios de atención

El programa sigue vigente

El programa PEPE continúa activo como un apoyo para las familias bolivianas, por lo que se insiste en aprovechar este plazo extraordinario.

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