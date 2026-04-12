Pago acumulado del bono PEPE: quiénes pueden recibir hasta Bs 450 y en qué fecha

El Gobierno anunció un plazo extraordinario para quienes no cobraron el beneficio. Los pagos podrán realizarse entre mayo y junio en una sola entrega.
12/04/2026 19:21
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Las autoridades informaron que los beneficiarios rezagados del programa PEPE ahora podrán acceder a un pago acumulado de hasta Bs 450 en un solo desembolso, en caso de no haber cobrado el bono en los plazos anteriores.
La medida busca garantizar que todas las familias accedan al beneficio económico.
¿En qué fechas se podrá cobrar?
El nuevo plazo extraordinario estará vigente:
Del 4 de mayo al 19 de junio
Durante este periodo, los beneficiarios podrán acudir a cualquier entidad financiera habilitada para recibir el pago.
¿Quiénes pueden recibir el bono acumulado?
El pago está dirigido a:
Personas registradas en el programa PEPE
Beneficiarios que no cobraron uno o más pagos mensuales
Familias con montos pendientes acumulados
En estos casos, podrán recibir hasta Bs 450 en una sola transacción.
Requisitos para el cobro
El proceso es sencillo:
Presentar el carnet de identidad vigente
Acudir a una entidad financiera autorizada
No se requieren trámites adicionales
No hay restricción por fecha de nacimiento
Recomendaciones
Las autoridades sugieren a los beneficiarios:
No esperar al último día
Acudir con anticipación
Verificar horarios de atención
El programa sigue vigente
El programa PEPE continúa activo como un apoyo para las familias bolivianas, por lo que se insiste en aprovechar este plazo extraordinario.
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