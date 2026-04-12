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Ciencia y tecnología

Estas aplicaciones podrían exponer tus datos bancarios: revisá tu celular

Expertos en ciberseguridad advierten sobre aplicaciones que simulan proteger tu conexión, pero exponen información sensible.

Red Uno de Bolivia

12/04/2026 8:53

Advierten sobre apps que simulan seguridad y exponen tus datos. Foto: imagen referencial RRSS

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Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la circulación de aplicaciones que simulan ser VPN (redes privadas virtuales), pero que en realidad pueden comprometer la seguridad de los usuarios y exponer datos personales y bancarios.

Según un informe de la firma Kaspersky, al menos seis aplicaciones fueron identificadas como potencialmente riesgosas al permitir el acceso a información sensible desde dispositivos móviles.

Las aplicaciones señaladas

Entre las apps mencionadas figuran MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN. Estas herramientas se presentan como servicios de privacidad, pero pueden convertir el celular en un punto de conexión para actividades externas.

Esto implicaría que terceros podrían interceptar información, incluyendo contraseñas, historiales de navegación y accesos a servicios digitales.

Cómo operan estas aplicaciones

Las VPN legítimas permiten cifrar datos y proteger la identidad en internet. Sin embargo, cuando se trata de aplicaciones falsas, ese sistema puede ser utilizado como intermediario para redirigir el tráfico de información sin el conocimiento del usuario.

De esta forma, los dispositivos quedan expuestos a accesos no autorizados o usos indebidos.

Factores de riesgo

Especialistas señalan que existen varios factores que facilitan este tipo de situaciones, como el uso de redes wifi públicas, contraseñas débiles o la descarga de aplicaciones desde fuentes no verificadas.

También advierten sobre enlaces sospechosos que pueden llegar por mensajería o redes sociales.

Recomendaciones de seguridad

Entre las principales medidas para reducir riesgos se encuentran:

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales

Mantener actualizado el sistema operativo

Utilizar contraseñas seguras y diferentes

Evitar redes públicas sin protección

Revisar permisos otorgados a las apps

El monitoreo constante del dispositivo y la verificación de las herramientas instaladas son claves para proteger la información personal y financiera.

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